Ancona, parte oggi la nuova stagione del team dorico

Parte finalmente la nuova stagione sportiva dell’Ancona che punta ad essere protagonista del prossimo campionato di serie C.

Oggi lunedì 25 luglio inizia infatti la stagione 2022/2023 dei biancorossi. La squadra guidata da mister Gianluca Colavitto si ritrova ad Ancona in mattinata, per poi raggiungere Cascia. Nel pomeriggio la squadra ha in programma la prima seduta di allenamento. L’Ancona resterà in Umbria fino al 13 agosto, ospiti dell’ Hotel Elite per poi tornare nelle Marche.

Di seguito l’elenco dei 21 convocati:

PORTIERI

Perrucchini, Piergiacomi, Vitali.

DIFENSORI

Bianconi, Brogni, De Santis, Fantoni, Martina, Mezzoni.

CENTROCAMPISTI

D’Eramo, Gatto, Pecci, Prezioso, Simonetti.

ATTACCANTI

Berardi, Di Massimo, Lombardi, Moretti, Petrella, Spagnoli, Vrioni.