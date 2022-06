Ancona, premiati alla Mole i successi delle Società sportive della città

Si è svolta questa mattina alla Mole Vanvitelliana la ormai tradizionale cerimonia di consegna degli attestati e delle targhe di merito che periodicamente il Comune di Ancona, attraverso l’assessorato allo Sport, riconosce alle società sportive per i risultati conseguiti nel corso delle rispettive stagioni.

A ricevere le pergamene dalle mani dell’assessore Andrea Guidotti e del presidente regionale del Coni Fabio Luna c’erano oggi sette società: Ancona Judo, AnconAgility, Basket Girls Ancona, Associazione Ginnastica Giovanile Ancona, .S.D. Tennis Club Ancona, Pole & Art Academy, Sef Stamura A.S.D. – Atletica/Windsurf Vela.

L’assessore Guidotti ha ringraziato con soddisfazione tutti gli sportivi presenti, i dirigenti, i tecnici e le loro famiglie, che attraverso lo sport trasmettono valori positivi alla città. Il presidente Luna si è unito ai ringraziamenti, ricordando i successi internazionali degli ultimi giorni, e sottolineando come ancora una volta le Marche possano vantare grandi atleti e grandi risultati in moltissime discipline.

Ecco le schede delle Società premiate e dei loro atleti:

A.S.D Ancona Judo

Presidente: Giancarlo Giromelli

Atleti:

Matteo Lucarelli: 1° posto ai campionati nazionali Uisp di Judo a Guastalla (RE) e 1° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti A

Yuri Bracaccini: 3° posto ai campionati nazionali Uisp di Judo a Guastalla (RE) e 1° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti A

Stefano Baldini: 3° posto ai campionati nazionali Uisp di Judo a Guastalla (RE) e 1° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti A

Mattia Costantini: 1° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti B

Marco Contadini: 2° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti B

Enrico Lombardi: 2° posto ai campionati nazionali Uisp di Judo a Guastalla (RE) e 1° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti B

Giacomo Mariotti: 3° posto ai campionati regionali Fijlkam di Judo a Civitanova Marche (MC) categoria Esordienti B

A.s.d. AnconAgility

Agility Dog, attivitá cinotecnica.

Presidente: Francesco Boari

Dirigente tecnico, addetta alle relazioni pubbliche della squadra: Valeria Ciattaglia.

Atlete:

Elena Boari, 16 anni e mezzo, con il barboncino Effe Effe, 5 anni. Elena, con Effe Effe, è giá stata due volte Campionessa Italiana under 18 anni 2020 e 2021 per la categoria 250 (classe di altezza al garrese del cane).

Convocata nella Nazionale Italiana, ha partecipato ai Mondiali (WAO: World Agility Open Championship) tenutosi a Maggio in Olanda, a Ermelo.

Al WAO, conclusosi il 22 maggio, ha conseguito la medaglia d’argento under 18 arricchendo il medagliere italiano.

Successivamente il 17 giugno 2022 nel Campionato Italiano FIDASC, Federazione Cinofilia e Tiro, ha vinto la Combinata ottenendo il titolo di Campionessa Italiana juniores 2022 sempre in coppia col fedelissimo Effe Effe.

Rebecca Boari, gemella di Elena, ha partecipato al campionato italiano Csen nella classe 300 con lo shetland Alí bau bau di 5 anni, classificandosi al 6° posto.

Nel Campionato Italiano FIDASC, Federazione Cinofilia e Tiro, il 17 giugno 2022, ha conseguito la medaglia di bronzo nella specialitá Jumping.

Dalle prossime gare Rebecca condurrá anche il bordercollie Kurt Cobain nella categoria 600.

Il resto della squadra partecipa a gare regionali con ottimi risultati e ottenendo numerosi podi. La squadra si allena al campo sportivo di via Grotte a Posatora, tutto l’anno senza soste.

A.S.D Basket Girls Ancona

Presidente Fabio Sturani

Allenatore Sandro Castorina

Vice allenatore Daniela Montanari

Preparatore Atletico Nicolas Crucitti

Atlete

Giulia Pierdicca (Capitano)

Aurora Baldetti

Giorgia Rimi

Maria Emili Garcia Leon

Vita Horobets

Margherita Mataloni

Eleonora Marinelli

Lucia Mandolesi

Alice Pelleccetti

Damilarie Yusuf Abiodun

Stefania Maroglio

Almeda Garcia Vhatrish

Associazione Ginnastica Giovanile Ancona

Presidente Maurizio Urbinati

Allenatore (Lay Giannini) Riccardo Pallotta

Allenatore (Tommaso Brugnami e Lorenzo Casali) Fabrizio Marcotullio

Atleti

Tommaso Brugnami:

ANNO SPORTIVO 2021 – secondo semestre

CAMPIONATO INDIVIDUALE JUNIOR GAM – JUNIOR 2^ FASCIA

2^ classificato assoluto All Around

1^ classificato corpo libero

3^ classificato sbarra

RAPPRESENTANTE DELLA NAZIONALE JUNIOR ITALIANA

nazionale Juniores U18 Italiana GAM per il Quadrangolare ITA-SVI-NED-BEL a

Rotterdam dal 04 al 07 Novembre 2021; 1^ CALSSIFICATA ITALIA

ANNO SPORTIVO 2022

Partecipazione al Campionato Italiano GAM di squadra serie A1 con

l’Associazione Ginnastica Giovanile Ancona Asd – 4° classificato assoluto di

squadra.

RAPPRESENTANTE DELLA NAZIONALE JUNIOR ITALIANA

nazionale Juniores U18 Italiana GAM per il DTB Pokal a Stoccarda dal 18 al 20 Marzo 2022

3^ POSTO DI SQUADRA ITALIA

3^ posto – medaglia di bronzo al volteggio

3^ posto – medaglia di bronzo al corpo libero

nazionale Juniores Italiana GAM per i COMEGYM 2022 giochi del Mediterraneo a MERSIN

Turchia dal 01 al 04 giugno 2022

4^ POSTO DI SQUADRA ITALIA

1^ classificato – medaglia d’oro al volteggio

3^ classificato – medaglia di bronzo agli anelli

Nazionale Juniores Italiana GAM Pentagonale U18 GER-FRA-GBR-SUI-ITA a Hannover dal 17 al 19 Giugno 2022;

nono assoluto

Prossimi impegni internazionali con la nazionale Juniores U18 Italiana

European Youth Olympic Festival 2022 dal 24 al 30 luglio 2022 a Banska Bystrica Slovacchia; campionati Europei giovanili a Monaco di Baviera dal 16 al 21 agosto 2021

Lorenzo Casali:

Ha conquistato il Bronzo a squadre a Stoccarda Coppa del mondo a Marzo.

Ha vinto la Coppa dei Campioni 2022 a maggio. Primo assoluto All around sui sei attrezzi.

Ha conquistato il bronzo alla sbarra in Coppa Campioni ed il quarto posto alle parallele

Campione italiano assoluto alle parallele nel 2021

Si sta preparando per i campionati europei che si terranno a agosto e i campionati del mondo programmati per ottobre prossimo a Liverpool

Lay Giannini:

Dopo i molteplici successi con la nazionale italiana junior ha debuttato nella nazionale italiana senior nel 2021 a Basilea in Svizzera nei Campionati Europei. Sempre nel 2021 con la nazionale senior ha partecipato a una gara di coppa del mondo a Koper, ottenendo la finale a corpo libero e parallele e ad aprile 2022 ha partecipato ad una gara internazionale a Stoccarda conquistando la medaglia di bronzo alle parallele pari.

Si sta preparando per i campionati europei che si terranno ad agosto e ai campionati del mondo programmati per ottobre prossimo a Liverpool.

Gli atleti Giannini e Casali non erano presenti perché ancora in Algeria, reduci dal successo ottenuto ieri ai Giochi del Mediterraneo, dove la squadra italiana, di cui fanno parte, ha conquistato la medaglia d’argento.

A.S.D Tennis Club Ancona

Presidente Paolo Mazzarini

Atleta

Roberto Angelini: Campione Italiano Indoor Over 60 singolare maschile – Grosseto 24 febbraio/ 6 marzo 2022 . Ha fatto parte della squadra Over 60 che ha rappresentato l’Italia ai campionati del mondo a squadre over 60 in America (Florida) dal 28 aprile al 7 maggio 2022. Classificati 5° al mondo come nazione.

POLE & ART ACADEMY A.S.D.

Laura Borgognoni Presidente

Atlete:

Kimberly Agostinelli:

1° classificata Cat. Expert – Gara internazionale Soul on Pole a Modena il 10 Aprile 2022

1° Classificata Categoria Talenti 1 – Interregionale CSEN Adriatica Pole Dance Abruzzo a Pescara il 24 Aprile 2022,

1° classificata Categoria Talenti 1 Campionato Nazionale Italia CSEN all’ Aquila il 29 Maggio 2022.

Kimberly Agostinelli è anche insegnante della Pole & Art Academy e insieme con Laura Borgognoni e Giada Vianelli si occupa della preparazione del gruppo agonistico della Pole & Art Academy, che ad oggi conta almeno 15 atleti che andranno in gara a ottobre 2022.

Arianna Tonti:

1° classificata Interregionale CSEN in Abruzzo (Montesilvano 24 aprile 2022) Categoria Emergenti

4° classificata campionato Nazionale csen 29 maggio 2022 Categoria Emergenti

Cinzia Colantuoni:

2° classificata campionato nazionale di pole sport CSI – 25 e 26 settembre 2021 a Formia presso il Centro di preparazione Olimpica.

3° classificata ai campionati del mondo di pole sport categoria Master 40, 4 e 5 dicembre 2021 che si sono tenuti a Bologna presso il Paladozza.

S.E.F Stamura A.S.D

Presidente Michele Pietrucci

Istruttore e Allenatore (Vela) Massimo Diamanti

Istruttore e Allenatore (WindSurf) Giacomo Dottori

Allenatore (atletica) di Virginia Bancolini Fabrizio Dubbini

Allenatore (atletica) di Benedetta Boriani Stefano Luconi

Allenatrice (atletica) di Alessandro Moscardi Annalisa Gambelli

Responsabile Sezione Vela Giuseppe Mascino

Atleti

Sezione Atletica

Alessandro Moscardi:

Medaglia d’Oro Campionati Italiani Universitari m. 400

Medaglia d’Oro Campionati Italiani Universitari m. 200

4* Class. Campionati italiani Promesse m. 400

Virginia Bancolini:

Campionessa Italiana cat. Allieve m. 800 Indoor

Medaglia d’Argento Campionati Italiani Allieve m. 800 su pista

Benedetta Boriani:

Medaglia d’Argento Campionati Italiani Universitari m. 100

Medaglia di Bronzo Campionati Italiani Universitari m. 200

4° Class. Campionati Italiani Promesse m. 200

Sezione Vela

Alessandro Graciotti:

4° all’International Game IQFoil 2022. Lago di Garda, 3° alla seconda tappa di coppa Italia IQFOIL, Palermo

Giulio Orlandi:

3° al campionato europeo 2022 Windsurf Techno 293 categoria Under 17 Maschile.

Cagliari

Medea Falcioni:

1° al campionato europeo 2022 Windsurf Techno 293 categoria Under 13 Femminile. Cagliari

Greta Fulgenzi:

2° alla seconda tappa del campionato regionale classe Optimist categoria cadetti. Senigallia

Elettra Fulgenzi:

2° al campionato europeo 2022 Windsurf Techno 293 categoria Under 13 Femminile. Cagliari

Elisa Bruno:

2° alla seconda tappa di coppa Italia Windsurf Techno 293, categoria Under 13 Femminile. Palermo

Mario Biondi:

3° alla seconda tappa di coppa Italia Windsurf Techno 293, categoria Under 13 Maschile, Palermo

Giada Petrucci:

1° alla prima tappa di coppa Italia Windsurf Techno 293, categoria Experience. Ancona

Edoardo Izzo:

3° alla prima tappa del campionato regionale classe Optimist categoria cadetti. Ancona

Paolo Mascino:

2° alla International Riva Cup 2022, Classe contender. Lago di Garda

Enrico Borri:

2° alla seconda tappa di coppa Italia Windsurf Techno 293, categoria Under 15 maschile