Ascoli, al via i “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”

Martedì 19 aprile prenderà il via il progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”.

L’iniziativa è in programma dalle ore 17 alle ore 19 presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli).

Il progetto consiste in una serie di lezioni e partite libere di scacchi ed è organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

La partecipazione all’iniziativa, che si svolgerà ogni martedì fino al 10 maggio dalle ore 17 alle ore 19, è gratuita ma occorre preiscriversi al numero 3442229927.