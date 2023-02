Ascoli, Bucchi convoca 26 giocatori per la sfida contro il Cittadella

Mister Bucchi, al termine dell’allenamento di questa mattina, ha convocato 26 bianconeri per la partita di sabato col Cittadella dell’Ascoli.

Squadra e staff sono partiti per la trasferta subito dopo pranzo. Rientra Giovane dalla squalifica, prime convocazioni per Sidibe e Marsura che raggiungeranno la squadra direttamente in ritiro. I due volti nuovi dell’Ascoli vestiranno rispettivamente le maglie n. 25 e n. 14. Domani la squadra sosterrà una seduta di allenamento al pomeriggio, venerdì rifinitura al mattino.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane, 28 Proia, 25 Sidibe

ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes

Indisponibili: Gnahoré

Diffidati: Dionisi, Eramo, Forte, Giovane, Gondo, Quaranta, Simic

Squalificati: nessuno