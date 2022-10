Ascoli-Cagliari 2-1, vittoria di prestigio al Del Duca nel Monday Night

Vittoria di prestigio dell’Ascoli che al Del Duca vince contro il Cagliari nel Monday Night di serie B.

Le due squadre si dividono l’avvio, e nonostante sia a tratti più propositivo il Cagliari a sbloccare è l’Ascoli. Appena dopo la mezz’ora, ecco l’episodio: su un pallone a metà tra Capradossi e il portiere sardo Radunovic si fionda con mestiere Lungoyi, che viene atterrato dal numero uno ospite e convince l’arbitro Aureliano al fischio. Dagli undici metri si presenta il bomber bianconero Dionisi che ringrazia e sigla il vantaggio, mandando i suoi in vantaggio al riposo. Nella ripresa girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra: Mendes rileva Dionisi, Liverani si sbilancia inserendo Lapadula, Millico, Rog e Barreca. All’81’ arriva il raddoppio dell’Ascoli, proprio con il neo-entrato Pedro Mendes: errore di Radunovic in uscita, recupero di Collocolo e imbucata per il portoghese che con un grande controllo e un buon tiro è bravo a battere il portiere serbo. 4’ più tardi è il portiere Guarna a tradire i suoi: uscita a vuoto del numero uno bianconero, che raccoglie il pallone ma poi lo perde lasciandolo sui piedi di Pavoletti che riapre. Nel finale viene espulso Falasco ma il risultato non cambia: 2-1 Ascoli e sorpasso sul Cagliari. E sabato prossimo il big match tra i rossoblù e la Reggina di Pippo Inzaghi potrà dire molto sulla stagione dei sardi.