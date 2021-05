Ascoli-Cittadella, Sottil: La vittoria più bella

Mister Sottil, che ha assistito al match dalla tribuna causa squalifica, ha commentato così la salvezza conquistata dall’Ascoli con una giornata di anticipo.

“Questa è una grandissima impresa, frutto di un lavoro duro. Tutti sono stati straordinari. Quando ho accettato questo incarico ho sempre avuto la certezza di poter centrare l’obiettivo, anche se sapevo che sarebbe stato molto difficile. Vedevo nella quadra un potenziale e sia io che il DS, che conosco come uomo e come Direttore, dotato di caparbietà e decisione, siamo sempre stati convinti di potercela fare.

Ai ragazzi non posso che fare i complimenti, sono stati tutti magnifici. La dedica è per la famiglia, mia moglie e i miei figli, una dedica anche per mia mamma, che sarebbe stata molto contenta. I ringraziamenti sono per Ciro Polito, che mi ha scelto, fra noi c’è stima reciproca, ringrazio il Patron, che ha avallato la scelta, è stato sempre presente e ci ha lasciati lavorare. Devo ringraziare il mio staff, fondamentale, composto da grandi professionisti così come tutti coloro che ho trovato qui, siamo stati tutti squadra. Ho vinto campionati in C, ma questa è la più bella vittoria da quando alleno”.