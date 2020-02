Ascoli-Cremonese, convocati ed arbitro della gara

Sono 21 i bianconeri convocati da Mister Stellone al termine della seduta di rifinitura, che la squadra ha svolto ieri pomeriggio al Picchio Village.

PORTIERI: Leali, Marchegiani, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, Ferigra, Gravillon, Pucino, Sernicola, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Covic, Eramo, Padoin, Petrucci

ATTACCANTI: Matos, Morosini, Ninkovic, Scamacca, Trotta.

Squalificato: Troiano

Diffidati: Brosco, Gravillon, Padoin, Pucino

Indisponibili: Beretta, Piccinocchi, Ranieri, Rosseti.

Daniele Minelli di Varese è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Cremonese, match valido per la 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. Gli Assistenti sono Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta e Niccolò Pagliardini di quella di Arezzo. Quarto Ufficiale Daniele Paterna di Teramo.