Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Bertotto per il match con la Virtus Entella, in programma domani alle ore 15:00 al Cino e Lillo Del Duca. Tornano a disposizione Leali, Pierini, Pucino, Saric e Tupta, indisponibili Malle, Sarzi Puttini e Vellios.

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Ghazoini, Kragl, Pucino, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta

Matteo Gariglio di Pinerolo è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Virtus Entella, match valido per l’8^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 22 novembre, alle ore 15:00, al Cino e Lillo Del Duca. Gli Assistenti sono Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Luca Mondin di quella di Treviso. Quarto Ufficiale Luigi Carella di Bari.