Ascoli, i convocati per l’Alessandria: torna Eramo a disposizione

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida interna con l’Alessandria, valida per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno.

PORTIERI: Guarna, Leali

DIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, Eramo, Maistro, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Palazzino, Ricci, Tsadjout

Squalificati: nessuno

Diffidati: Caligara, Collocolo, D’Orazio, Iliev, Tsadjout

Indisponibili: Felicioli, Fontana, Franzolini, Paganini

Domani siederà in panchina Gianluca Cristaldi al posto dello squalificato Sottil.

Gianpiero Miele di Nola è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Alessandria, gara valida per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 19 febbraio, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Niccolò Pagliardini di Arezzo e Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo. Quarto Ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano, al VAR Juan Luca SACCHI di Macerata, AVAR Francesco Fiore di Barletta.