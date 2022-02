Covid, da lunedì le Marche tornano in Zona Gialla

Finalmente dopo settimane in Zona Arancione le Marche tornano in Zona Gialla visti i miglioramenti di tutti i parametri per il Covid.

“Con il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica, da lunedì prossimo la nostra regione tornerà in zona gialla”.

Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Ricoveri legati al Covid in picchiata nelle Marche: in 24 ore ne sono stati segnalati 22 in meno, facendo arrivare il totale a 318.

I pazienti in terapia intensiva sono 33 (+1 su ieri), quelli in semi intensiva 63 (-1), quelli in reparti non intensivi 222 (‐22), e ci sono ben 40 dimessi.

Secondo la Regione Marche, l’occupazione dei posti letto delle intensive è al 12,8% e quella dell’area medica al 27.7%. Quattro i decessi legati al Covid, che fanno salire il totale a 3.543: sono morti due uomini e due donne, di età compresa tra 82 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Sono 31 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 215 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Corinaldo, Sant’Elpidio a Mare, Ripatransone.