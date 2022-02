Ascoli, il programma delle giovanili bianconere nel week end

In campo Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, Under 17 femminile ed Under 15 femminile dell’Ascoli in un week end intenso per i giovani bianconeri.

La Primavera di Mister Pergolizzi sarà impegnata al Picchio Village di Ascoli Piceno contro il Benevento, nella 16^ giornata del campionato Primavera 2. Appuntamento a sabato 12 Febbraio alle ore 11:00.

L’Under 18 di Mister Berti affronterà in casa i pari età della Roma, nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di categoria. Appuntamento al Picchio Village di Ascoli Piceno domenica 13 Febbraio alle ore 11:00.

Impegno in trasferta contro i pari età della Roma per l’Under 17 di Mister Seccardini, nella gara valida per il recupero della 14^ giornata del campionato nazionale di categoria. Appuntamento al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria domenica 13 febbraio alle ore 15:00.

Appuntamento casalingo per i ragazzi dell’Under 16 di Mister Pieri, che affronteranno al Santa Maria di Castel di Lama i pari età del Sassuolo, nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato nazionale di categoria. Appuntamento a domenica 13 febbraio alle ore 14:00.

Prima gara del 2022 per i ragazzi dell’Under 15 di Mister De Vico, che affronteranno al Santa Maria di Castel di Lama i pari età del Sassuolo, nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato nazionale di categoria. Appuntamento a domenica 13 febbraio alle ore 11:00.

In campo anche l’Under 14 di Mister Caioni. I ragazzi sfideranno in casa, al Santa Maria di Castel di Lama, i pari età dell’Ancona Matelica, nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato nazionale di categoria. Appuntamento a sabato 12 febbraio alle ore 17:30.

L’Under 17 femminile sarà impegnata in trasferta contro le pari età della Delfino Biancazzurri, nella gara valida per la 7^ giornata del campionato femminile Under 17. Appuntamento a sabato 12 febbraio alle ore 16:00, al Delfino Training Center di Pescara.

L’Under 15 affronterà in casa le ragazze del Delfino Biancazzurri, nella gara valida per la 5^ giornata del campionato Under 15 femminile. Appuntamento al centro sportivo Tofare di Ascoli Piceno domenica 13 febbraio alle ore 11:00.