Ascoli-Parma 0-0, al Del Duca vincono le difese

Pari soddisfacente per l’Ascoli che pareggia 0-0 in casa contro il Parma rimanendo saldamente agganciato al treno play off.

La prima parata di Buffon arriva al minuto 11 su Iliev, Dionisi sulla ribattuta colpisce l’esterno della rete. Dieci minuti più tardi Juric salta più in alto di tutti in una mischia in area, ma Botteghin spazza via sulla linea. Gialloblù ancora pericolosi con Man che scatta sulla sinistra e poi sbaglia il passaggio al centro. I primi 45’ si chiudono senza reti.

Nella ripresa poche occasioni importanti, l’intensa pioggia e il campo pesante influiscono sullo spettacolo. Al 75’ ottima occasione per i gialloblù: Benedyczak lancia il contropiede, Leali esce ed evita il vantaggio. Al minuto 84 Buffon si prende la scena evitando il gol a Dionisi. I padroni di casa chiudono in dieci per l’espulsione di Salvi nel recupero. Vazquez colpisce la traversa a venti secondi dalla fine. Un punto per parte. Sesto risultato utile consecutivo per l’Ascoli. Il Parma resta appena sopra la zona playout con 19 punti.