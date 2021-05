Ascoli, patron Pulcinelli: La salvezza ha sapore fantastico

Il Patron Pulcinelli ha esternato tutta la propria soddisfazione per la salvezza conquistata.

“La salvezza ha un sapore fantastico” – ha dichiarato il n. 1 di Corso Vittorio Emanuele – Questa città e questo popolo meritano la Serie B, la maggior parte dei tifosi ci è stata vicina, qualcuno ci ha criticato, anche giustamente, ma questi ragazzi hanno dato tutto, oggi abbiamo centrato la quarta vittoria consecutiva al Del Duca, cosa che non accadeva da 10 anni. Un grandissimo applauso alla squadra, al Direttore Sportivo e a Mister Sottil che con tanta umiltà e impegno si sono messi a lavorare e ci hanno creduto dal primo all’ultimo giorno. Nel corso della stagione la fiducia ha vacillato quando abbiamo fatto 6 punti in 15 partite o quando con Delio Rossi abbiamo ottenuto 1 punto in 6 gare, ma in quel momento con il DS ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi al lavoro. Se poi pensiamo che la squadra è scesa in campo oggi era composta per nove undicesimi da chi c’era da inizio stagione, vuol dire che tutto sommato non era stato fatto un cattivo lavoro, ma solo una cattiva gestione”.