Ascoli-Pordenone 1-0, Sottil: Complimenti ai ragazzi, sono straordinari

Al termine della partita Mister Sottil ha commentato così la vittoria dell’Ascoli contro il Pordenone vinta per 1-0 dai marchigiani.

Un successo che mantiene agganciata la squadra bianconera al treno dei play off per sognare la promozione in Serie A.

“Faccio i complimenti a questi ragazzi straordinari, che da 15 giorni combattono contro influenze, febbre e Covid. Qualcuno è rientrato ieri, altri oggi, come Leali, tanti con febbre a 39-40. E’ stata la partita che mi aspettavo, la squadra ha dato tutto e si è meritata la vittoria, nonostante qualche imprecisione e non molta intensità. E’ la vittoria di tutto il team Ascoli”.