Ascoli-Pordenone, Bertotto: Non siamo partiti bene

Al termine della partita col Pordenone Mister Bertotto ha commentato così la prestazione dei bianconeri.

“Nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo predisposto un’idea di gioco funzionale agli uomini che ho in questo momento, non voglio parlare di chi non c’è perché sarebbe sciocco e banale. Il problema è che dobbiamo fare le cose con più forza e determinazione, ci manca il guizzo finale, il dettaglio che fa la differenza nel portare a casa il risultato. Sono convinto che il lavoro che stiamo facendo darà i suoi frutti, è una squadra che ha tante caratteristiche singole che arrivano da molte realtà diverse, tutto questo è bello, è positivo, ma a tutto va dato tempo”.