Sfida importante di campionato per l’Ascoli che affronta la Reggina nell’ultimo turno di campionato di serie B di questo 2022.

Sono 24 i convocati di Mister Bucchi per la partita con i calabrese, in programma oggi, alle ore 15, al Del Duca di Ascoli e valida per la 19^ ed ultima giornata del Campionato di Serie BKT.

Una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni della squadra marchigiana.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simic, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 90 Mendes, Palazzino

Indisponibili: Ciciretti, Fontana, Gnahoré

Diffidati: Eramo

Squalificati: Falasco

