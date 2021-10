Ascoli-Spal 0-1, Dobbiamo essere concreti e razionali in futuro

Mister Sottil, al termine della gara, ha commentato così la sconfitta dei bianconeri maturata al Del Duca contro la Spal.

“Credo che quello di oggi sia stato uno dei più bei primi tempi, saremmo dovuti andare in vantaggio per poi gestire la gara. Partita sbloccata da un eurogol di Colombo, abbiamo accusato il colpo e poi siamo ripartiti. Sicuramente non è un periodo positivo se guardiamo i numeri, dobbiamo fare meglio, resto molto lucido, sereno e fiducioso, in questi momenti so cosa devo fare, la squadra sa che bisogna cambiare passo”.

Una sconfitta da cui ripartire immediatamente verso la cena.