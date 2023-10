Brescia-Ascoli 1-1, Viali: Rammaricati per non aver vinto

Questo il commento di Mister Viali al termine di Brescia-Ascoli pareggiata dai bianconeri con il risultato di 1-1 al Rigamonti.

“Risultato giusto, ma c’è il rammarico per non aver conquistato l’intera posta in palio, porto a casa l’atteggiamento positivo dei ragazzi. Siamo sulla buona strada, abbiamo ottenuto cinque punti in tre partite con due trasferte. Nel primo tempo avremmo potuto raddoppiare, il Brescia ha fatto veramente poco; nella ripresa siamo partiti bene, ma dal 10′ al 30′ abbiamo sofferto, ci aspettavamo la reazione dell’avversario. Dopo l’1-1 la squadra ha provato a tornare in vantaggio, ma non siamo riusciti a segnare”.