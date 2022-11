Brescia-Ascoli, Bucchi senza Donati e Bidaoui al Rigamonti

Sono 24 i convocati di Mister Bucchi per Brescia-Ascoli, gara valida per la 12^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 14:00 al “Rigamonti”.

Recuperano Buchel e Ciciretti, rientra dalla squalifica Falasco, resta precauzionalmente a casa Donati, nei giorni scorsi alle prese con un problema tendineo. Non ce la fa Bidaoui, ancora alle prese con la lombalgia.

PORTIERI: 46 Baumann, 12 Bolletta, 13 Guarna

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simic, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane

ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 90 Mendes, 29 Palazzino

Indisponibili: Bidaoui, Donati, Gnahoré, Leali

Diffidati: Bellusci

Squalificati: nessuno