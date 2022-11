Oggi alle 17:30, l’Ancona scende in campo a Montevarchi per affrontare il San Donato Tavarnelle.

“I ragazzi a livello di prestazione sono stati sempre continui in queste undici partite – ha detto mister Colavitto -. E’ mancato qualche risultato, questo si. Oggi affrontiamo una partita importantissima per il nostro cammino, mi auguro che vengano molti tifosi da Ancona perché vorremmo regalare loro una bella soddisfazione. Indipendentemente dal San Donato che è ultimo, noi abbiamo enorme rispetto verso ogni avversario. Dalla capolista all’ultima. Formazione molto fisica, hanno cercato di confermare il nucleo che ha vinto il campionato di serie D. Però hanno inserito alcuni elementi che hanno esperienza di categorie superiori. Guai a sottovalutarli”. Il tecnico dovrà fare a meno di pedine importanti come gli infortunati Paolucci e Petrella e lo squalificato Mondonico: “Vorrei sempre avere la rosa al completo ma capita di dover rinunciare a dei giocatori importanti. Però il gruppo ha sviluppato una coscienza collettiva solida per cui sono certo che oggi chi gioca risponderà nel modo giusto”.

STATISTICHE

Primo incrocio in Toscana fra le due squadre nel calcio professionistico. Ai “minimi” in novembre le formazioni di Magrini: 0,75 la media punti/partita con bilancio composto da 3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte in 16 partite di campionati professionistici. San Donato attacco più anemico del girone B con sole 6 reti segnate, come Vis Pesaro, Alessandria e Recanatese. Ancona da record con 19 marcature (come il Rimini) e dorici scatenati nei primi 15’ della ripresa, 4 reti siglate fra 46’ e 60’ di gioco. San Donato con molti record del girone B: squadra che subisce più rigori in 11 turni (4, come Imolese e Lucchese), più espulsioni (4, come l’Imolese), unica che fa sempre i 5 cambi per partita (55 su 55). L’Ancona è la formazione che ha ricevuto più espulsioni in favore dopo 11 turni del girone B: 6.