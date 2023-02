Cantiano conferma l’adesione all’Itinerario della Bellezza

Anche grazie al sostegno economico degli associati a Confcommercio Marche Nord, il Comune di Cantiano ha confermato la propria adesione al progetto Itinerario della Bellezza.

“Siamo felici della decisione del Comune di Cantiano – dichiara il direttore generale Amerigo Varotti che insieme al vicedirettore Agnese Trufelli e alla responsabile del settore comunicazione e immagine Valentina Tonelli ha incontrato il sindaco Alessandro Piccini e la vicesindaca Natalia Grilli – perché la ripartenza delle attività economiche, sociali e culturali di Cantiano dopo il terribile nubifragio del settembre scorso passa necessariamente dal turismo e dagli eventi e manifestazioni turistiche e culturali. Rimanere nel nostro Itinerario della Bellezza vuol dire mantenere inalterate le opportunità promozionali che Confcommercio Marche Nord mette in campo per valorizzare i Comuni che hanno aderito. L’Itinerario della Bellezza è per questo un aiuto concreto alle attività commerciali, turistiche e artigiane di Cantiano ed un sostegno nella comunicazione e promozione degli eventi (dalla Turba alla Fiera del Cavallo) che si tengono a Cantiano”.

Da parte sua il sindaco Piccini si dichiara felice dell’intervento degli associati Confcommercio che consentono al Comune di Cantiano di proseguire la collaborazione con l’Itinerario della Bellezza che offre una vetrina importante per il paese e per tutte le attività commerciali.

