Capodanno, 12 multe ad Ancona per utilizzo di petardi

Nonostante le ordinanze ampiamente pubblicizzate sono state numerose le persone, anche ad Ancona, che hanno fatto scoppiare petardi.

Ad Ancona, nella serata di Capodanno festeggiata in particolare con uno spettacolo musicale davanti al Teatro delle Muse, la Squadra Anti-botti” formata da Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, 12 persone sono state contravvenzionate per lancio di petardi, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede la sanzione di 154 euro.

Sequestrati circa 300 artifizi pirotecnici nella disponibilità delle persone controllate e multate tra le quali una persona che ha organizzato un gioco pirotecnico sul balcone, nelle adiacenze della Piazza del Teatro delle Muse, le cui scintille sono finite addosso alle persone che si stavano recando al concerto.