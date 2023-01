Galleria Papini Ancona, Mostra collettiva soci artisti

La Galleria Papini inaugura sabato 7 gennaio alle ore 18 la mostra collettiva dei soci artisti pittori e scultori “Alla ricerca di sensazioni” .

La mostra dà inizio al nutrito programma artistico-culturale che proporremo nel 2023.

E’ stato scelto un tema che lascia gli artisti liberi di esprimersi nei modi più congeniali e vuole ricordarci che l’arte è e deve dare una emozione, una sensazione.

Le opere presenti alla mostra sono realizzate con l’uso di varie tecniche pittoriche e scultoree, dandoci dimostrazione della maestria e delle varie poetiche artistiche dei singoli partecipanti.

Abbiamo il piacere di avere tra i nostri soci gli artisti marchigiani tra i più rappresentativi; questa esposizione può essere considerata l’espressione di una buona parte dell’arte contemporanea della nostra regione.

Esposizione delle opere di :

Anna Maria Alessandrini, Maurizio Azzoguidi, Rodrigo Blanco, Patrizia Calovini, Doriana Carbonetti, Carlo Cecchi, Leonardo Cemak, Francesco Colonnelli, Davide Di Benedetto, Gaston, Maria Cristina Gherlantini, Nicola Guerri, Lucia Lacopo, Mimma Leonori, Francesco Lozzi, Bruno Marchi, Paolo Mengani, Agnese Oberto, Giorgio Occhipinti, Nunzia Palumbo, Walter Paoletti, Fabio Paolinelli, Raffaella Paolinelli, Phavakira, Claudio Segattini, Sandra Tavoloni, Tiziana Torcoletti, Valerio Valeri, Vincenzo Verderosa.

Presentazione di Michele Servadio:

“(…) In una società contemporanea che vive ormai addormentata in uno stato di anomalo torpore prolungato, indotto da numerosi fattori, fra cui il massiccio impiego di tecnologie, il tramonto dell’etica ed il progredire senza sosta del capitalismo e del pensiero tecnico, oggi più che mai l’uomo ha bisogno di tornare a ricercare sensazioni.

Ecco allora che l’Arte può venire in soccorso, cercando di indurre un cambiamento all’interno della società tramite la ricerca di sensazioni, perché l’essere umano è il frutto delle sue sensazioni. Questa mostra, che è anche e soprattutto una ricerca, rappresenta quindi un ambizioso obiettivo e una grande opportunità tanto per gli artisti quanto per gli osservatori perché, come diceva Voltaire, «noi sentiamo sempre nostro malgrado, e mai perché lo vogliamo; ci è impossibile non provare la sensazione che la nostra natura ci destina, quando un oggetto ci colpisce. Il sentire è in noi, ma non dipende da noi. Noi lo riceviamo” (Michele Servadio)

______________________________________

Mostra collettiva soci artisti Galleria Papini

Inaugurazione sabato 7 gennaio ore 18.00

dal 7 al 22 gennaio 2023

Orario: dal giovedì alla domenica 17,30-19,30

Galleria Papini

Via Bernabei 39 – Ancona