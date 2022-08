Cattura lupo a Fano

Sulla presenza del lupo avvistato a Fano da molti concittadini vorrei informare che il MiTE e l’ISPRA hanno autorizzato la Regione Marche alla cattura dell’esemplare in questione. La cattura, che avverrà in modo non cruento e senza alcun rischio per l’animale, sarà realizzata da personale tecnico e veterinario altamente qualificato e specializzato (CRAS e medici veterinari). Una volta catturato il giovane lupo sarà traslocato in un’ apposita area faunistica specializzata nel recupero della fauna selvatica. Ai cittadini fanesi chiediamo massima collaborazione nel favorire tutte le azioni finalizzate alla cattura del lupo, attenendosi scrupolosamente alle eventuali disposizioni che i Carabinieri Forestali e la Polizia municipale forniranno.

Mirco Carloni