Chiaravalle, torna “Dopo Natale sono tutti più buoni”, raccolta solidale

Chiaravalle – Approda a Chiaravalle “Dopo Natale sono tutti più buoni”, la raccolta solidale che l’associazione Foodbusters organizza ormai dal 2019 nella prima domenica dopo l’Epifania. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Chiaravalle, è stata presentata stamattina dal Centro Servizi per il Volontariato di Ancona e si propone di recuperare strenne e dolci delle feste confezionati e integri. L’8 gennaio, infatti, i volontari “acchiappacibo” saranno a disposizione di chi vorrà partecipare, dalle 9 alle 19 nei locali della Proloco messi a disposizione dal Comune di Chiaravalle. Un’esperienza virtuosa all’insegna della solidarietà e della lotta allo spreco alimentare, che segue le precedenti edizioni tenute a Falconara negli anni scorsi. La giornata di solidarietà sarà preceduta, il 4 gennaio alle ore 21.15, dal concerto “Make a Change!” al Teatro Valle di Chiaravalle, per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione che si occuperà di distribuire i dolci natalizi raccolti nelle mense della provincia ed oltre. Il concerto, a cura della Corale Vincenzo Cruciani, vedrà la partecipazione dei musicisti Corrado Baldini, Samuele Barchiesi, Roberto Gazzani, Antonio Spaziano. Sotto la direzione del Maestro Marco Guarnieri, saranno eseguiti brani classici pop, rock e natalizi. L’offerta minima consapevole è di 10 euro. L’iniziativa è parte di un progetto più ampio e articolato, finanziato da un bando pubblico regionale, che vede il Comune di Chiaravalle, l’associazione Foodbuster ODV e gli altri Comuni dell’ATS12, l’ATO2, collaborare per la realizzazione di progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari.

L’Assessore alle Politiche Sociali Cristina Amicucci, nel promuovere la raccolta dell’8 gennaio, ha sottolineato come il Comune di Chiaravalle abbia accolto molto volentieri la richiesta di partenariato: “Diminuire gli effetti dello spreco alimentare, creare sinergie con le altre organizzazioni di volontariato a vantaggio dell’intera collettività e, soprattutto, favorire quelle comunità o quei singoli che possono beneficiare delle eccedenze recuperate, conciliando perfettamente un’azione ambientale di ampio respiro con una emergenza sociale sempre in aumento. Sono questi i punti di forza di questo progetto che contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo dell’Amministrazione di promuovere il consumo sostenibile di beni e di suolo. Si tratta di evento di grande rilievo che va ad aggiungersi ad altre iniziative precedenti come SpreKO, organizzato alcuni anni fa con Cittadinanza Attiva e l’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia e a quelle della Consulta Comunale dei Giovani, in occasione del Green Festival, che ad ottobre ha visto la sua terza edizione”.

Comune di Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it/