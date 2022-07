In occasione delle festività della Madonna della Marina, l’Unione Sportiva Acli Marche Aps organizza “Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”. Si tratta di un tour culturale che prenderà il via alle ore 21,30 di mercoledì 27 luglio in Piazza Nardone, davanti alla Cattedrale della Madonna della Marina.

A seguire sarà possibile visitare la Cattedrale e poi recarsi nel vecchio incasato del Paese Alto, fino alla Torre dei Gualtieri.

La partecipazione all’iniziativa, che prevede la presenza di una guida turistica abilitata, è gratuita.

La manifestazione è organizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con Circolo Acli Oscar Romero Aps Asd, Ufficio per la pastorale sport, turismo e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto e Qualis Lab – Analisi cliniche.

La prenotazione è obbligatoria (massimo 70 partecipanti) inviando un messaggio, entro il 25 luglio, al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.

“Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto” rientra nel progetto “Gli itinerari della fede” che l’Unione Sportiva Acli Marche Aps sta portando avanti nel territorio regionale e che ha permesso a tanti cittadini di conoscere meglio, dal punto di vista storico, culturale ed architettonico, chiese, conventi ed altre strutture religiose.

Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo nazionale e le misure di contenimento Covid19 dell’U.S. Acli nazionale.