Cinema in Giardino – Cinema Margherita dal 27 al 31 agosto

L’ultima settimana di programmazione al Cinema in Giardino presenta un condensato di novità, anteprime e riproposte. Sabato 27 la programmazione si sposta a Cupra con due spettacoli che incontrano il favore di diversi tipi di pubblico: alle 18 torna la carica del più adorabile gruppo di aiutanti-cattivi: i Minions che accompagnano il loro mini-capo Gru nel nuovissimo episodio della saga, Minions 2- Come Gru diventa cattivissimo. Il divertimento è assicurato per tutti, possiamo confermare che le avventure rocambolesche dei Minions hanno conquistato anche i più adulti. Segue alle 21.30 il ritorno sullo schermo, dopo otto anni, del visionario regista canadese David Cronenberg che con Crimes of the future realizza uno dei suoi film più esteticamente compiunti, portando avanti la sua riflessione sull’ibridazione della carne con la materia sintetica e arrichendola con nuovi spunti, legati all’evoluzione dell’umanità e agli sviluppi della chirurgia. Sei minuti di applausi al Festival di Cannes. Domenica 28 mentre a Cupra è ancora la volta di Crimes of the future, al giardino di Grottamamre i toni volgono alla commedia con Settembre, debutto alla regia di Giulia Steigerwalt che proprio con questo film ottiene il Nastro d’Argento come migliore regista esordiente. Le storie di diversi personaggi si incrociano in un racconto corale, attento alle emozioni e ai gesti minimi, pieno di delicatezza e di momenti di quotidiana poesia. Lunedì si vola in Corea con la sperimentazione neo-noir di Nido di vipere. Il film segue con ritmo incalzante e con uno sviluppo narrativo spezzato che richiama le atmosfere di Pulp Fiction, i destini di quattro personaggi alla deriva, alla ricerca disperata di soldi, disposti a tutto, anche a macchiarsi di (molto) sangue. Martedì il Cinema in Giardino ripropone uno dei film più apprezzati dell’ultima edizione del Festival di Cannes, molto amato anche dal pubblico: Nostalgia di Mario Martone, trasposizione dell’omonimo romanzo di Ermanno Rea, che racconta il vagabondare di Felice, di ritorno a Napoli dopo tanti anni di assenza, tra i vicoli della sua città, in una riappropriazione dei luoghi, delle relazioni e dello spirito del rione. La programmazione estiva termina mercoledì 31 con La notte del 12 anche questo in concorso a Cannes 2022. La notte del 12 ruota intorno a un caso di femminicidio, l’omicidio di Clara, su cui indaga l’investigatore Yohan, certo solo di un fatto, che il drammatico evento si è svolto la notte del 12. Terminano qui le proiezioni sotto le stelle del Cinema in Giardino, ma tutta la meraviglia del cinema prosegue al Cinema Margherita di Cupra. Continuiamo a farci emozionare, torniamo al cinema.

SPETTACOLI

CINEMA IN GIARDINO – GROTTAMMARE

Domenica 28 agosto* – GROTTAMMARE ore 21,30 SETTEMBRE di Giulia Steigerwalt (ITA 2022, 110’)

Lunedì 29 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon (KOR 2020, 109’)

Martedì 30 agosto – GROTTAMMARE ORE 21,30, NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Mercoledì 31 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30 – LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll (FR 2022, 114’)

ANTEPRIMA

CINEMA MARGHERITA – CUPRA MARITTIMA

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’) PRIMA VISIONE

Sabato 27 agosto ore 18,00

Domenica 28 agosto ore 18,00

CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg (USA 2022, 107’) NUOVA USCITA

Venerdì 26 agosto ore 21,30*

Sabato 27 agosto ore 21,30

Domenica 28 agosto ore 21,30

*in caso di pioggia la proiezione verrà annullata

biglietti:

5,5intero /4,50 il ridotto; abbonamenti 20€ per 5 proiezioni;

biglietti anteprime e prime visioni:

7,00intero e 5,50 ridotto.

