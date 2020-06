CNA Ancona plaude alle misure di Governo e Regione

In attesa dei protocolli attuativi e degli ultimi dettagli procedurali, che consentiranno finalmente di beneficiare di tutti i provvedimenti di ristoro compensativo previsti dai vari livelli istituzionali per il Covid, la CNA esprime soddisfazione nel merito, ma esorta Governo e Regione a fare presto!

I nostri Uffici sono pronti da tempo e con ogni probabilità già dalla prossima settimana con decreti e procedure alla mano si potranno istruire le pratiche per accedere ai due contributi a fondo perduto ai quali possono accedere molte imprese locali, ovvero quello del DL “Rilancio”, con calcolo della contrazione del fatturato sul dato tendenziale annuo di aprile e quello forfait regionale che interessa i settori particolarmente danneggiati dalla pandemia con contributi da 1.000 a 3.000 euro.

Tengo a precisare che i due contributi sono cumulabili, ma richiedono ovviamente due canali diversi di attivazione e quindi debbono essere valutati e supportati dagli Uffici CNA.

Detto ciò la CNA, pur ribattezzando il Decreto del Governo come “ristoro” e non “rilancio”, giudica

le misure dichiarate e oggetto di dibattito parlamentare, positive, perché recepiscono molte delle nostre richieste: 1). Credito senza vincoli (garanzia statale 100%); 2). Sviluppo infrastrutture (Superbonus 110%); 3). Costo del lavoro (sospensione contributi fino al 16 giugno); 4). Bonus 1.000 euro; 5). Pubblica amministrazione (accelerazione dei pagamenti debiti della p.a.); 6). Made in Italy e Export (Piano straordinario e Patto per l’export); 7). Pressione burocratica (in fase di definizione il Decreto sburocratizzazione; 8). Sospensione pagamenti (fino al 16 settembre e restituzione in 4 rate entro fine anno); 9). Sicurezza (credito d’imposta per DPI e spese protocolli di sicurezza); 10). Codice Appalti (in esame il forte snellimento del codice degli appalti); 11). Integrazione salariale (1,1 mld per rifinanziare la FSBA); 12). Turismo e commercio (varie misure mirate per le categorie).