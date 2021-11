Coach Ortenzi commenta il ritorno alla vittoria

Il tecnico grottese Massimiliano Ortenzi commenta il ritorno alla vittoria dei suoi.

La Videx torna a fare la Videx e liquida la quarta forza del girone bianco in poco più di un’ora di gioco. Archiviata la parentesi Macerata, Vecchi e compagni hanno ripreso ad esprimersi ai livelli pre-derby: servizio incisivo, ricezione di livello ed attacco in grande spolvero con Mandolini a conquistarsi la palma di top scorer. Gioco comandato per larga parte del match con Montecchio costantemente ad inseguire, fatta eccezione per un terzo set più vivace che ha visto i veneti impensierire i padroni di casa.

Soddisfazione palpabile anche nelle parole di Massimiliano Ortenzi al termine della gara: “C’è stata una risposta non soltanto sotto il profilo del risultato ma anche della prestazione e del gioco nel suo insieme – ha dichiarato il coach grottese – Abbiamo tenuto un buon ritmo al servizio e siamo stati abili a contenere gli attacchi avversari giocando in maniera molto ordinata. Dopo Macerata con i ragazzi c’eravamo detti che non bisognava preoccuparsi per aver perso il derby ma piuttosto per aver approcciato e gestito male determinate situazioni di gioco, alle quali occorre prepararsi alzando i ritmi in allenamento, e devo dire che in settimana ho visto una bella reazione da parte del gruppo.”

Domenica la Videx calcherà nuovamente il parquet del PalaGrotta al cospetto di Portomaggiore per dare il via ad un trittico di impegni che prevede anche il turno infrasettimanale in trasferta a Belluno (mercoledì 8 dicembre) ed il confronto casalingo con Prata di Pordenone nel weekend successivo: “Ora pensiamo a recuperare le energie per arrivare a queste partite nella migliore condizione possibile – ha aggiunto Ortenzi -. Continueremo a lavorare come fatto finora nella speranza di poter presto riavere Nielsen con noi per alzare ulteriormente il livello degli allenamenti ed essere finalmente al completo.”