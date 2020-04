Come giocare online? I consigli nel vademecum di Avviso Pubblico

Per il gioco online sono tempi d’oro, complice la crisi generata dal Coronavirus. A questo proposito Avviso Pubblico ha ben pensato di redigere un vademecum contenente una serie di consigli per milioni di giocatori online. Per far fronte alla pandemia con “responsabilità”.

Difatti, il lockdown generale in tutto il mondo ha messo alle strette il gioco fisico, vittima della pandemia, esaltando l’online che ha visto aumentare di gran lunga il suo bacino di utenza. E, seppur vi saranno oscillazioni nei prossimi mesi, secondo le ultime stime, i prossimi tempi continueranno ad essere contrassegnati da una “normalità” differente alla solita.

Nascono da questo quelle che si potrebbero definire delle autentiche linee guida, contenenti una serie di informazioni utili sul gioco online e su tutte le strumentazioni idonee alla conoscenza del gioco responsabile, misure già adottate con successo all’interno delle piattaforme AAMS. A tal riguardo, l’operatore di gioco italiano Betflag ha aggiornato negli ultimi giorni la sezione dedicata al gioco responsabile, con l’inserimento di una breve guida molto simile nei dettagli e nei consigli a quella proposta da Avviso Pubblico.

I prossimi saranno tempi di cambiamento, anche per il gioco. E non tanto e non solo per la pandemia quanto, appunto, per le sue conseguenze. Ad ogni modo oggi un giocatore d’azzardo non ha alternative e l’online è l’unica porta lasciata aperta dall’industria dell’intrattenimento.

Dopo l’estensione delle misure di sicurezza a tutta Italia, ormai nel passato mese di marzo, ha fatto seguito il lockdown dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha lasciato ai giocatori “solo” i Gratta&Vinci. Giocoforza la virata sull’online, per quanto momentanea possa essere, si è resa necessaria.

Avviso Pubblico nel dettaglio ha offerto una serie di dritte agli utenti. Quali sono, nello specifico? Perlopiù dettagli da tenere in conto, per giocare in ambienti virtuali sicuri e tutelati. Anzitutto un sito di gioco online deve possedere necessariamente il logo dell’ADM, la vera caratteristica delle piattaforme di casinò online per esempio, operanti legalmente sul territorio italiano. Ogni giocatore dovrebbe poi controllare bene se uno dei siti scelti per giocare non sia effettivamente nella celebre blacklist che la stessa ADM aggiorna di anno in anno e al cui interno sono segnalati i siti illegali.

Nel vademecum seguono poi una serie di consigli “preliminari”: il controllo dell’operatore della documentazione richiesta al giocatore in fase di registrazione, onde evitare di incorrere in registrazioni di utenti minori di diciotto anni. E la consultazione di strumenti come l’autoesclusione e il limite di spesa, opzioni che ogni portale legale offre agli utenti per prevenire l’insorgere di comportamenti anomali. Per l’approfondimento delle linee guida Avviso Pubblico ha finanche organizzato una conferenza stampa, con operatori del settore e non. Si tratta di poche e semplici operazioni da compiere per giocare in un ambiente virtuale sicuro e tutelato con tutte le garanzie del caso.