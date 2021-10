Il Consiglio comunale di Ancona commemora Luigi Albertini in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua nascita.

Lo storico direttore del Corriere della Sera, figura di spicco della vita politica italiana, era nato infatti ad Ancona il 19 ottobre 1871.

In apertura della seduta di domani, lunedì 18 ottobre, l’assessore alla Cultura Paolo Marasca introdurrà questo momento. “L’amministrazione – spiega l’assessore – ha chiesto all’Istituto Storia Marche di portare un contributo. Interverrà il presidente Franco Amatori ricordando questo modello di integrità e lungimiranza tanto per la sua storia nella società civile, quanto per la sua capacità di inventare e dirigere un organo di stampa così importante, assieme a collaboratori di spessore unico”.