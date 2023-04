Controlli Polizia a Senigallia: un arresto e sequestro di droga

In occasione dei numerosi appuntamenti previsti per il periodo pasquale, che ha determinato un importante incremento di turisti in città, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia sono stati impegnati in una molteplicità di servizi di controllo come disposti dal Questore di Ancona

Gli incontri hanno consentite di sottoporre a controllo , nel periodo in questione, oltre 250 persone, diverse delle quali pregiudicati, e 160 veicoli.

Nel corso di tali servizi gli agenti hanno provveduto a notificare la misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Ancona, nei confronti di un pregiudicato precedentemente tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Polizia poiché trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina.

Gli agenti, inoltre, hanno dato esecuzione ad una misura di detenzione nei confronti di un soggetto, 50enne, originario dell’entroterra senigalliese, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di carcerazione di seguito ad una serie di sentenze di condanne emesse nei suoi confronti. L’uomo infatti, negli anni trascorsi, si era reso responsabile di diversi fatti di violenza alla persona per i quali era stato condannato.

Specifici servizi sono poi stati effettuati in occasione delle serate del fine settimana appena trascorso in concomitanza al quale erano previste diverse serate danzanti nei locali pubblici della città. Gli agenti del Commissariato , unitamente al personale della Polizia Stradale di Ancona e delle Unità Cinofile della Questura di Ancona, hanno verificato che tutto si svolgesse in sicurezza effettuando mirati presidi e posti di controllo nei luoghi prossimi ai citati locali.

In zona Cesano, zona via Fiorini, con l’ausilio della Polizia Locale di Senigallia, è stato verificato che fosse rispettato il divieto di sosta ed il senso unico di marcia; misure queste che, intraprese lo scorso anno, hanno consentito di evitare situazioni di sovraffollamento o di pericolo per i giovani.

Nel corso dei controlli , nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dell’uso di stupefacenti, gli agenti hanno effettuato specifici accertamenti sui veicoli utilizzati per lo spostamento dei giovani verso un noto locale pubblico all’interno del quale sono stati rintracciati, abbandonati, diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish che sono state sottoposte a sequestro.