Controlli straordinari del territorio da parte della Polizia a Senigallia

Proseguono costantemente, nel corso dei fine settimana, i servizi di controllo straordinario, pianificati dal Questore di Ancona e svolti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, che hanno consentito di garantire la sicurezza pubblica in città.

I servizi, come di consueto, sono stati svolti sia nelle zone del centro, più frequentate i orari pomeridiani e serali, ma hanno riguardato anche le aree periferiche e residenziali della città. Le attività della Polizia sono state svolte vigilando tra le vie urbane ma anche effettuando specifici posti di controllo nelle aree più densamente trafficate.

Tali servizi hanno consentito di identificare n.145 persone, diversi delle quali pregiudicate e n. 65 veicoli.

Nel corso di un controllo eseguito in zona Giardini Morandi gli agenti notavano un veicolo con a bordo due giovani che , alla vista dei poliziotti, tentavano di allontanarsi per una via limitrofa. I poliziotti raggiungevano il veicolo, sottoponendo a controllo gli occupanti.

Uno dei due risultava essere un giovane 25enne dell’entroterra, già noto agli agenti poiché tratto in arresto, alcuni mesi addietro, perché scoperto mentre spacciava e poi risultato detenere una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e per questo arrestato dalla Polizia, mentre l’altro giovane risultava incensurato.

Gli agenti effettuavano un minuzioso controllo ed i due venivano trovati in possesso di due distinti involucri contenente complessivamente circa 10 grammi di hashish. Pertanto i due giovani venivano segnalati in Prefettura quali assuntori, nei confronti del conducente il veicolo si procedeva al ritiro della patente, che verrà sospesa, e la sostanza trovata veniva sequestrata.

Nel corso di un transito nei pressi della Stazione ferroviaria, gli agenti, poi, controllavano un soggetto, di origini campane, il quale al momento del controllo inizialmente negava di essere in possesso di documenti personali ma successivamente estraeva la carta di identità. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, il soggetto risultava essere inottemperante ad un provvedimento giudiziario cautelare di natura personale che gli imponeva di presentarsi presso un ufficio di Polizia, connessa ad un recente arresto eseguito dalla Polizia al confine italo-sloveno perché trovato in possesso di un importante quantitativo di marijuana.

Pertanto, gli agenti provvedevano a segnalare la grave violazione al competente Tribunale.