Maltrattamenti e lesioni, donna denuncia compagno violento a Senigallia

Nell’ambito delle costanti attività sia di tipo preventivo che di tipo repressivo svolte dal personale del Commissariato di P.S. di Senigallia , finalizzate a contrastare atti di violenza, specie a carico di soggetti “deboli”, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato , nei giorni scorsi, sono intervenuti presso un’abitazione di Senigallia dopo la segnalazione di una donna che ha riferito di essere vittima di violenze domestiche.

Nel corso del primo intervento la donna ha descritto la condotta violenta messa in atto dal compagno con cui conviveva dal alcuni mesi e le continue violenze verbali che era costretta a subire sempre legate a scenate di gelosia e allo smodato uso di sostanze alcoliche da parte del compagno. Nonostante le violenze fisiche subite, in passato non si era mai ricorsa a cure mediche per paura di ritorsioni. Motivi questi che spingevano la donna ad allontanare il compagno dopo l’ennesima lite.

Successivamente, la donna ha deciso di descrivere agli investigatori quelle che erano le proprie condizioni di vita famigliare specificando che da circa due anni il suo compagno era diventato violento e la vessava con soprusi quotidiani.

L’uomo, sempre più spesso dedito all’alcol, perdeva il controllo di sé, sfogandosi sulla donna sia verbalmente che con azioni violente, l’ultima della quali successa qualche giorno fa al rientro della donna a casa.

In preda ad una improbabile scenata di gelosia, l’uomo ha prima inveito contro la convivente con frasi offensive e volgari, per poi spingerla a terra, procurandole degli ematomi e costringendola a sottoporsi alle cure mediche..

Stanca di quel continuo stato di vessazioni e violenze, la donna ha tentato di prendere il telefono per chiamare le Forze dell’Ordine ma il compagno glielo ha impedito, non riuscendo nel suo intento solo per intervento di un vicino di casa il quale, attratto dalle urla della donna, è intervenuto a sua difesa.

La malcapitata è comunque riuscita poi a chiamare la Polizia di Stato che è intervenuta immediatamente, tranquillizzando la donna.

L’uomo, un sessantenne residente a Senigallia, è stato allontanato da casa e denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e per le lesioni procurate alla ex compagna