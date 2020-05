Coronavirus, 23 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri in lento aumento nelle Marche, un rallentamento positivo testimoniato dal Gores.

Su 1.033 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi al coronavirus risultano 23. Lo rende noto il Gores. Il totale dei positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sale così a 6.298 su 41.156 test.

Il bilancio dei decessi nella regione raggiunge così quota 916. Le ultime persone morte sono: un 88enne di Ancona, una 83enne di Falconara Marittima (Ancona), una 76enne di Castelraimondo (Macerata), una 86 di Montelupone (Macerata) e una 88enne di Pesaro. Tutti erano alle prese con patologie pregresse come il 94,7% dei deceduti con Covid-19 nelle Marche.

L’età media delle vittime finora è 80,4 anni. I decessi hanno riguardato 554 uomini e 362 donne: 490 in provincia di Pesaro Urbino, 197 in quella di Ancona, 145 nel Maceratese, 64 a Fermo, 12 ad Ascoli Piceno mentre otto persone provenivano da fuori regione