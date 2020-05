Coronavirus, 28 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Nelle Marche è stata superata la soglia di 40mila tamponi eseguiti (40.123) che hanno evidenziato dall’inizio dell’emergenza coronavirus 6.275 contagi.

Nelle ultime 24 i laboratori marchigiani di virologia hanno eseguito 978 tamponi rilevando 28 casi di positività. Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) nell’ultimo bollettino di aggiornamento.

Nelle ultime 24ore sono morte altre cinque persone contagiate da coronavirus e tutte alle prese con patologie pregresse: si tratta di quattro donne 86enni (due risiedevano a Pesaro, una a Recanati nel Maceratese e un’altra in provincia di Ancona a Falconara Marittima) e di un 65enne di Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino). Il computo delle vittime con Covid-19, comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) sale così nella regione a 911. In totale sono morti 553 uomini e 358 donne, di età media 80,4 anni e per il 94,9% anche con altre patologie preesistenti: 489 in provincia di Pesaro Urbino, 195 ad Ancona, 143 a Macerata, 64 nel Fermano, 12 ad Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione