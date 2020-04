Coronavirus, ancora 78 terapie intensive nelle Marche

Bilancio della giornata odierna del Gores per quanto riguarda la situazione sanitaria nelle Marche.

Le persone dimesse/guarite da coronavirus nelle Marche salgono nelle ultime 24ore a 1.825 (da 1.792 del giorno precedente) mentre i ricoverati complessivi calano a 862 (872). Lo comunica il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Nella regione, che finora ha registrato 834 morti, scende il numero dei ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva (da 80 a 78) e in semi-intensiva (da 188 a 181). I degenti in area post critica sono 231 (232 il giorno precedente) e 372 (invariati) quelli in reparti non intensivi. Dall’inizio dell’emergenza sono 5.877 i casi di contagio complessivi nelle Marche: attualmente sono 2.536 le persone in isolamento domiciliare. Sono invece 7.811 quelli isolati in casa (24.951 complessivamente dall’inizio dell’epidemia) dopo essere venuti in contatto con persone positive (3.557 con sintomi) tra cui 1.281 operatori sanitari.