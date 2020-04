Perché è importante scegliere un casinò legale AAMS

I casinò online si stanno diffondendo sempre di più e ormai costituiscono la via principale per accedere al gambling.

I giocatori di tutto il mondo si stanno allontanando progressivamente dai cabinati fisici per poter operare comodamente da casa, tramite i dispositivi portatili ed eventualmente mediante app specifiche dei bookmaker.

Ciò che non va mai sottovalutata, però, è la sicurezza. Un casinò online sicuro si può riconoscere da diversi particolari e garantisce un gioco regolare e soprattutto legale all’utenza.

Innanzitutto, la piattaforma di casinò scelta deve assolutamente presentare il logo dell’AAMS, la vecchia Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato oggi incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Giocare è alla portata di tutti, ma ci sono poche e semplici regole da seguire obbligatoriamente. Per iscriversi al sito online di un operatore, bisogna essere maggiorenni.

Si può creare un unico account sulla piattaforma e qualora si tentasse di forzare o raggirare il sistema aprendo più conti a proprio nome, si verrebbe subito espulsi dal gioco. Si tratta di una manovra che in tanti provano erroneamente a commettere al fine di ottenere più volte il bonus di benvenuto.

Per completare la registrazione, l’utente deve inviare entro un certo lasso di tempo un documento personale per certificare la propria identità, pena la chiusura del conto. Le vincite possono essere pagate dal sistema solo ed esclusivamente su conti intestati al proprietario dell’account sul portale. Alcuni bonus, tra l’altro, si attivano solo dopo l’avvenuta registrazione, durante la quale è consigliato indicare limiti minimi e massimi di giocata.

La sicurezza nel mondo del gioco d’azzardo è un tema molto delicato che non va mai ignorato. Non a caso, in Italia se ne parla spesso pubblicamente. Per questo motivo i migliori operatori online mettono a disposizione tutto quanto in loro potere per frenare sul nascere lo sviluppo di eventuali dipendenze e patologie.

A rivelarsi essenziale in tal senso è anche il servizio di Assistenza Clienti. I motivi per i quali un giocatore può sentire il bisogno di contattare l’operatore sono molteplici: si va dai problemi su un singolo gioco al mancato ricevimento di un bonus, passando per le domande modalità di pagamento. Insomma, il giocatore non deve mai essere lasciato da solo e deve sempre poter contare su qualche punto di appoggio.

La via telefonica e l’e-mail sono soluzioni attuabili da chiunque, ma negli ultimi tempi stanno prendendo piede anche le chat live per dialogare in tempo reale con un addetto all’assistenza in carne ed ossa. Se ottenere supporto appare molto difficile e non vengono mai fornite risposte quando si prova a contattare l’operatore, è probabile che il servizio sia solo di facciata. Se un casinò online non ha a cuore la tutela del gioco sicuro e responsabile, molto meglio lasciarlo finché si è in tempo.

Anche le tempistiche relative alle transazioni in denaro possono fornire un feedback importante sull’affidabilità di un operatore del settore. Qualora alcune operazioni richiedessero più tempo di quanto indicato, ci si potrebbe trovare davanti a un servizio non troppo limpido e cristallino.

Persino tramite le promozioni è possibile intuire se ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. Molti bonus, infatti, richiedono di soddisfare dei requisiti di puntata prima di poter essere prelevati come denaro reale. Si tratta di giocare tante volte quanto richiesto dall’operatore stesso, tra l’altro in un ridotto arco temporale.

Se quest’ultimo dovesse risultare troppo esiguo per consentire effettivamente lo sblocco del bonus, la promozione si rivelerebbe subito ingannevole. Sono diversi i giocatori che per una ragione o per un’altra sono incappati in brutte esperienze. Al primo segnale fastidioso, meglio optare per un altro bookmaker.