Covid, 11 morti e ricoveri in calo nelle Marche

Numeri tutto sommato contenuti quelli riguardanti ricoveri e decessi causati dal Covid nella nostra regione.

E’ di 11 decessi legati al covid il bilancio giornaliero del Servizio Sanità della Regione Marche, tra cui quello di una 56enne di Pesaro. Il totale delle vittime sale così a 2.771 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Nelle ultime 24 ore sono morti 6 uomini e 5 donne, tra 56 e 98 anni, tutti alle prese con patologie pregresse.

Prosegue il calo dei ricoveri per covid negli ospedali delle Marche: in una giornata sono scesi a 857, -23 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 132 (-2), quelli in semi intensiva 199 (invariato), quelli in reparti non intensivi 526 (-21).

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati anche 51 dimessi. Si conferma l’allentamento della pressione sui pronto soccorso, dove si trovano 37 persone (-1), non ricomprese tra i ricoverati, mentre gli ospiti delle strutture territoriali sono 254. I positivi in isolamento domiciliare sono 7.321, il totale dei positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamento) sono 8.178. Le persone in quarantena sono 13.673. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 81.138