Ministro Gelmini domani in visita nelle Marche

Lunedì pomeriggio il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini incontrerà il presidente Francesco Acquaroli in Regione, a Palazzo Raffaello, dove si terrà una riunione con il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. A seguire avrà luogo una conferenza stampa, a cui parteciperanno il ministro Gelmini, il presidente Acquaroli e il commissario Legnini, che si terrà alle ore 15.30 in Sala Raffaello e potrà essere seguita sia da remoto che in presenza, nel rispetto nelle norme anti Covid.

Ecco il programma della visita istituzionale del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini nelle Marche lunedì 12 aprile, reso noto dal Ministero. Ore 13 arrivo ad Ancona (piazza Cavour, 23). Incontro con eletti; ore 14, arrivo a Palazzo Raffaello, in via Gentile da Fabriano, 9 ad Ancona; ore 14:30 a Palazzo Raffaello, incontro con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e con il commissario alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017 Giovanni Legnini; ore 15:30 Palazzo Raffaello. Conferenza stampa con il presidente Acquaroli e con il commissario Legnini: ore 16:45 arrivo a Civitanova Marche, in via Silvio Pellico 8 (adiacente l’uscita A14). Visita Centro Vaccinale di Civitanova Marche: ore 18.00. Arrivo ad Ascoli Piceno, a Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo. Incontro con rappresentanti istituzionali, eletti e categorie produttive.