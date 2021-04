Volley, marcia di avvicinamento alla finale Lube-Perugia

La tabella di marcia verso Perugia – Cucine Lube, Gara 1 delle Finali Scudetto

Dopo l’impresa in tre set di mercoledì scorso alla BLM Group Arena di Trento, degna conclusione della serie di Semifinale Play Off vinta in quattro gare, con due vittorie esterne e nessun set concesso ai gialloblù nella loro roccaforte, la Cucine Lube ha beneficiato del giovedì libero e ieri è tornata all’Eurosuole Forum per sfruttare al meglio i giorni che la separano dall’esordio in Gara 1 delle Finali Scudetto contro la Sir Safety Conad Perugia, in calendario mercoledì 14 marzo (ore 17.30, con diretta Rai Sport e Radio Arancia).

In casa Lube c’è consapevolezza dei propri mezzi e si lavora sodo con serenità senza perdere di vista la tabella di marcia. Ragione per cui i cucinieri si alleneranno per tutto il weekend all’Eurosuole Forum. Fino alla partita esterna contro i Block Devils, i biancorossi si daranno da fare tutti i giorni con ritmo e grinta per curare i dettagli come richiede Gianlorenzo Blengini alla vigilia di una serie così delicata, in cui sarà decisivo ridurre al minimo errori e sbavature.

Programma di lavoro 9/14 aprile

Venerdì: riposo – pesi + tecnica

Sabato: riposo – tecnica

Domenica: riposo – tecnica

Lunedì: pesi – tecnica

Martedì: riposo –tecnica + partenza

Mercoledì: tecnica – Gara 1 Finale Scudetto VS Sir (ore 17.30 al PalaBarton di Perugia)