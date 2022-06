Covid, -35 per cento di nuovi casi nelle Marche

Situazione in fase di normalizzazione quella fotografata dai bollettino sul Covid nelle Marche.

Performance in miglioramento nelle Marche nella settimana 25-31 maggio per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (249) e diminuzione dei nuovi casi (-35,8%) rispetto alla settimana precedente.

Lo indica il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, secondo il quale sono sotto media nazionale i posti letto in area medica (6,6%) e in terapia intensiva (1,7%) occupati da pazienti Covid-19.

