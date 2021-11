Covid, casi in aumento: Acquaroli esclude Marche in zona Gialla

Nonostante i numeri in costante aumento il governatore Acquaroli respinge l’ipotesi di Zona Gialla per le Marche.

“È vero che nessuno di noi può sapere con certezza quale sarà l’andamento della pandemia nelle prossime settimane ma tuttavia, come detto in altre occasioni, in questo momento il passaggio in zona gialla è da escludere in quanto i ricoveri in area medica sono abbondantemente sotto al limite consentito”.

Lo dice in un post su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, “da ieri pomeriggio in isolamento, come ormai noto, dopo la riunione di giunta a seguito della quale un assessore ha scoperto di essere positivo. Nel frattempo oggi ho letto sulla stampa alcune ipotesi che vorrebbero ancora la nostra regione a rischio zona gialla”.

Ipotesi che il governatore smentisce, ricordando appunto i ricoveri in area medica. Ma proprio “per questo raccomando a tutti di prestare, in questa fase delicata, la massima attenzione e concentrarci nel rispetto delle regole che ormai tutti noi conosciamo. E cioè di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in caso di assembramento, di mantenere un distanziamento interpersonale e di curare l’igiene delle mani.

Questi, che sembrano ormai accorgimenti superati, sono invece sempre molto importanti – sottolinea – per rallentare la corsa della curva pandemica e, insieme alla vaccinazione e al tracciamento, sono strumenti indispensabili per tenere sotto controllo il contagio e i ricoveri ospedalieri”.