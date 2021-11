L’allenatore della nazionale italiana di flag football Giorgio Gerbaldi ha convocato per uno stage che si svolgerà il 20 e 21 novembre a Firenze i giocatori dei GLS Dolphins Ancona Riccardo Petrilli e Valentino Rotelli.

Il raduno sarà utile a coach Gerbaldi per sciogliere le ultime riserve e decidere chi portare in Israele per i mondiali di disciplina di dicembre.