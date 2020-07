Covid, i ricoveri scendono a 3 nelle Marche

Continua a migliorare il quadro complessivo che fotografa il contagio da Covid 19 nella nostra regione.

Ancora 24 ote senza dcessi correlati al coronavirus nelle Marche, secondo l’ultimo aggiornamento del Gores, che segnala però il calo dei ricoverati in ospedale da 4 a 3: due a Macerata, uno in terapia intensiva a Marche Nord. I dimessi/guariti salgono a quota 5.670, tre in più rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare si sono 152 positivi (uno in più), mentre le persone in quarantena salgono da 551 a 618, tra cui 19 operatori sanitari.

Una situazione positiva che però non deve indurre a far scendere l’attenzione per evitare nuovi cluster nelle Marche.