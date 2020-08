Covid, nove i nuovi tamponi positivi nelle Marche

Solito bollettino del Covid per la nostra regione da parte del Gores.

Sono 9 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24ore nelle Marche su 713 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24ore sono stati effettuati 1.385 tamponi: oltre ai 713 nel percorso nuove diagnosi, ce ne sono 672 nel percorso guariti.

Sono ora 14 i ricoverati per covid nelle Marche: 9 nell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, 5 nell’azienda ospedaliera Marche Nord. Restano vuote le terapia intensive, dopo la degenza di un uomo a Marche Nord, durata alcuni giorni. Salgono i dimessi/guariti, che ora sono 5.889, ma anche i positivi in isolamento domiciliare: 234, mentre restano 5 gli ospiti della Rsa di Campofilone. I casi positivi registrato dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 7.124. In aumento infine le persone in quarantena: sono 1.785, contro le 1.612 delle 24ore precedenti: 259 hanno sintomi, 68 sono operatori sanitari