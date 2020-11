Covid, rallenta la crescita dei positivi nelle Marche

Consueto bollettino che fotografa la situazione della pandemia nella nostra regione con positivi, morti e ricoveri in terapia intensiva.

Nelle Marche rallenta l’aumento dei ricoveri (+2 nelle ultime 24ore) ma ci sono tre pazienti in più in Terapia intensiva (da 74 a 77). Lo evidenzia il bollettino del Servizio Sanità della Regione: attualmente i ricoverati sono 560 (erano 558) considerati anche 19 dimessi nell’ultima giornata; mentre i pazienti nei Pronto soccorso (ora non considerati più tra i ricoveri) sono 82 (85; -3).

Un degente in più in Sub intensiva (da 142 a 143) e due in meno nei reparti non intensivi (da 342 a 340). Continua invece a salire in maniera sensibile il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 12.276 a 13.489, +1.213) che sommati ai ricoverati danno 14.049. Gli isolati in casa per contatto ora sono 17.895 (2.811 con sintomi, 582 sono gli operatori sanitari). I guariti/dimessi passano da 8.088 a 8.156 (+68).

Altri otto morti nelle Marche (4 uomini e 4 donne tra i 69 e i 94 anni) connessi alla pandemia da Covid-19: il bilancio regionale delle vittime cresce così a 1.119. Sei i decessi nelle ultime 24ore mentre per altre due anziane dell’Anconetano morte nei giorni scorsi a Jesi (Ancona) – una 93enne di Genga e una 82enne di Jesi – sono arrivate oggi le diagnosi Covid-19.

Nell’ultima giornata sono invece deceduti: un 88enne di Visso e un 69enne di Loro Piceno (Macerata), un 77enne di Porto San Giorgio (Fermo), una 94enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), un 94enne di Fano e una donna di 86 anni di Pesaro (Pesaro Urbino).