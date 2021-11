Covid, salgono a 326 i nuovi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore

Sono aumentati ancora i nuovi positivi al Covid registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore.

Nell’ultima giornata nelle Marche sono stati rilevati 326 casi di positività al coronavirus con l’incidenza su 100mila abitanti che sale da 106,83 a 108,50; i ricoveri però si sono mantenuti invariati a 91.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di due decessi correlati alla pandemia in 24 ore (un 72enne di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, e una 89enne di Agugliano nell’Anconetano).

Due pazienti in meno in Terapia intensiva nelle Marche (22) e due in meno anche in Semintensiva (22) mentre aumentano a 47 (+4) i degenti nei reparti non intensivi; otto persone dimesse.

Il totale di positivi sale a 3.378 (+110) e le quarantene ‘per contatto’ con contagiati a 7.051 (+666) mentre i guariti/dimessi si attestano a 112.836 (214). In strutture territoriali sono assistiti in 76 e sei in osservazione nei pronto soccorso.

Sul fronte contagi è ancora Ancona la provincia con più casi in un giorno (96); seguita da Fermo (70), Macerata (62), Ascoli Piceno (51) e Pesaro Urbino (27). I contagiati con sintomi sono 64; i casi comprendono anche 89 contatti stretti di positivi, 92 contatti domestici, 13 in ambiente di scuola/formazione, sette di lavoro, tre di vita/socialità, due in setting assistenziale e uno in setting sanitario; in corso approfondimenti epidemiologici su altri 52 casi. I tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono 5.262 (2.264 nel percorso diagnostico, tra cui 12,4% di positivi, e 2.638 nel percorso guariti) a cui si sommano 1.213 test antigenici (80 positivi).