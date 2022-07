Covid, sfondata quota 2 mila nuovi casi positivi nelle Marche

Sfondata quota 2 mila nuovi casi di Coronavirus. Sono 2.057 i nuovi casi covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione.

Il tasso di incidenza continua a crescere e arriva a 848,20 su 100mila (ieri era 792,95).

Ma il numero dei ricoveri resta fermo a 112 e non ci sono nuovi decessi: il totale delle vittime è 3.940. I pazienti in terapia intensiva sono 3 (invariato rispetto a ieri), quelli in semi intensiva sono 9, quelli in reparti non intensivi 98. Ci sono poi 30 persone in osservazione nei pronto soccorso, 19 ospiti in strutture territoriali di area post critica. In aumento anche le persone in quarantena o isolamento domiciliare: 17.063, di cui 225 con sintomi.