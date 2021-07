Covid, sono 105 i nuovi tamponi positivi nella nostra regione

Continuano a rimanere molto alti i numeri dei contagi da Covid nella nostra regione, con un aumento nelle ultime settimane.

Sono 105 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell’ultima giornata, con un tasso di incidenza di 34,70 su 100mila abitanti.

Sono 18 i ricoverati (+1 su ieri), di cui 3 in terapia intensiva.

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e il totale resta fermo a 3.039. I 105 nuovi casi sono così distribuiti: 27 in provincia di Ancona, 27 in quella di Pesaro Urbino, 18 in quella di Macerata, 16 in quella di Ascoli Piceno, 10 in quella di Fermo, 7 fuori regione.

Secondo i dati del Servizio Salute della Regione Marche sono stati analizzati 2.678 tamponi: 1.496 del percorso diagnostico screening (626 con tampone antigenico screening, 10 positivi da sottoporre al tampone molecolare), una positività del 7%, 1.182 del percorso guariti. I 105 casi comprendono inoltre 14 sintomatici, 33 contatti domestici, 25 contatti stretti di caso positivo, 11 contatti in ambiente di vita/socialità, 5 contatti in setting lavorativo, 1 caso nello screening sanitario, 2 extra regione, mentre 14 sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Sui 18 ricoverati, resta invariato il numero dei pazienti in intensiva, 3, di cui 2 a Marche Nord, uno a San Benedetto del Tronto, e quelli dei degenti in reparti non intensivi, 10, mentre ci sono 5 pazienti in semi intensiva (+1), nelle ultime 24 ore c’è stato anche un dimesso. Non ci sono persone nei pronto soccorso, mentre le strutture territoriali (Rsa dedicate) sono tornate ad accogliere ospiti: 5. Prosegue l’aumento dei positivi: alla data di oggi sono 1.646 (+31), di cui 1.628 in isolamento domiciliare. Crescono anche le persone in quarantena, arrivate a 2.656 (+206). I dimessi/guariti salgono a 100.089 dall’inizio della pandemia.